法務部高雄醫大合作 培訓法醫人才判死因

圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部今天表示，為培育法醫人才，提昇解剖品質效率，委請高雄醫學大學法醫部門辦理專業訓練，由擔任法醫逾20年的尹莘玲培訓，希望有更多醫師擔任法醫，幫助判定死因。

法務部發布新聞指出，合作之初，由部長蔡清祥向高雄醫學大學董事長陳建志說明培育法醫人才，解決人力不足並提昇解剖品質與效率等，爭取合作，再由法務部法醫研究所、高雄及橋頭地檢署與高雄醫大附設中和紀念醫院就合作達成協議，於今天舉辦合作協議書簽約記者會。

蔡清祥致詞指出，高醫成立法醫部門協助法醫鑑定及專業訓練，是國內法醫制度非常重要的里程碑，因為醫學中心具備豐富的醫療資源及臨床專科，將能有效提升法醫鑑定品質。

蔡清祥指出，高醫法醫部門投入法醫人才培訓，未來醫師不用到美國接受法醫專業訓練，也不用到台北就讀台大法醫學研究所，可以就近在醫院法醫部門受訓，可大幅提高醫師接受培訓意願，為國內培養更多優秀法醫人才。

陳建志致詞表示，高醫基於社會責任，配合國家政策，在偏遠醫療都可見到高醫人的身影，現在配合法務部協助法醫鑑定及法醫人才培訓，高醫會秉持一步一腳印精神，將工作做到最好。

法醫研究所代理所長陳宏達表示，今天與高醫合作雖是一小步，但可以說是法醫制度的一大步，讓年輕的病理醫師可以有機會學習法醫，有機會成為未來優秀的法醫。

高醫院長侯明鋒表示，法務部及衛福部都重視法醫工作，亡者需要辨明死因，高醫秉持社會責任與法務部合作法醫鑑定及人才培訓，目前已有2位病理醫師願意參與培訓，將由資深法醫尹莘玲醫師負責法醫鑑定及專業訓練。

尹莘玲表示，擔任法醫逾20年，法醫出現嚴重人才斷層，基於培訓法醫人才理念來協助法務部，希望未來有更多醫師擔任法醫，有更多教學醫院成立法醫部門，醫院不只照顧民眾健康，也幫助判定死因，真正照顧全民福祉。