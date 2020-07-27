罵公務員「頭腦有問題」判無罪 法官勸要省思言論

朱姓女子租房子有糾紛，打台北市市民專線1999諮詢，因對消保官解釋不滿，電話中罵「你頭腦有問題嗎」，依侮辱公務員罪起訴；台北地院認為，朱女對消費爭議做評論，不是以損害他人名譽為目的，判她無罪。可上訴。

不過，法官調查朱女2015年的紀錄，發現她曾因辱罵員警而被告，寫判決書時，同時勸朱女應約制自身的言論、省思言論的妥適性，而不是動輒自恃理直即用不悅的言語去質疑公務員。

朱女2019年6月19日撥電話1999諮詢租屋糾紛，由葉姓消保官接聽，她不滿消保官的說明，在電話中質疑消保官「你頭腦有問題嗎？」，消保官提告，朱女被訴。

朱女承認質疑消保官頭腦有問題，她辯稱，是在質疑消保官的是非邏輯有問題，侵害她權益，「沒有罵他神經病或者頭殼壞掉」。

法官勘驗電話錄音，認為朱女想投訴永慶房屋，卻在交談過程中，因被告知承租房屋營業使用難有消費者保護法的適用，主觀上認為消保官沒有保障她的權益，才會說出「頭腦有問題」，朱女的言詞雖讓消保官感到不悅、名譽受損，但與公務有關。