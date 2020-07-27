衛武營變更設計 荷籍建築師提告文化部要多付近1.3億

衛武營國家藝術文化中心前年啟用，是全世界最大單一屋頂劇院，被時代雜誌選為世界百大景點，但負責設計的荷蘭籍建築師法蘭馨．侯班（Francine Houben）在工程期間被要求暫停作業，變更空間設計，她跨海提告要求文化部給付設計服務費差額，台北地方法院判文化部應賠償1億2888萬餘元，可上訴。

法蘭馨．侯班提告主張，她和羅興華建築師事務所共同承攬衛武營中心新建工程的規劃設計；原先衛武營要求戲劇院、實驗劇場、音樂廳、演奏廳，她也依指示設計，但她完成規劃後，卻要求她停止作業，2008年會議時大幅更動空間設計，把演奏廳改為中劇場，另取消實驗劇場變更為演奏廳。

她認為，衛武營變更規劃設計幅度過大，已屬於「重大變更」，除工程期程延後外，工程預算也從65億元增至81億元，依契約重新規劃設計後的服務費也應重新計算，因此提告要求文化部給付設計服務費費差額1億3219萬餘元。

文化部抗辯，工程主體內容變更是在先期規劃、設計的草圖階段，且原規劃大部分都留用，僅是草圖修正，並不是重心規劃設計，不符合契約中的「重大變更」，認為法蘭馨．侯班不能請求服務費差額。

法官認為，法蘭馨．侯班等人先前已就工程草圖階段15％服務費差額另案提告，最高法院判賠2000餘萬元確定；根據確定判決的見解，衛武營變更空間設計，確實屬於「重大變更」，等同於重新規劃設計，並依據「爭點效」原則，本案法院不能做出相反判斷。

判決指出，雖然文化部認為法蘭馨．侯班等人也向工程會申請調解，不能再重複提告請求給付服務費差額，但法官認為兩案請求權基礎、給付款項性質不相同，因此仍可提出訴訟。