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年薪3千萬聲請60萬刑事補償 紅火無罪鄧彥敦嘆身心煎熬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

紅火公司套利案纏訟14年，中信金控前副董事長辜仲諒等人案件未結，但中信金控遵法主管的鄧彥敦去年11月獲判無罪確定，他聲請刑事補償。台灣高等法院今開庭，鄧表示自己是個法律人，沒做錯事卻遭羈押120天，他身心煎熬，雖然回任中信金法務長年薪3千萬，但有請求刑事補償的權利，希望法官核准他每日5千元的補償。

鄧彥敦是台大法律系學士，曾任聯鼎法律事務所法務助理、理律法律事務所顧問，他批檢察官的劇本早就寫好，以懷疑回前提，不信他陳述的事實，「無可奈何」。

2004年政府推動二次金改，中信金控翌年11月10日鎖定兆豐金控為轉投資目標，運用中信銀行香港分行資金，先後經中信銀董事會購買由巴克萊銀行發行的30年期保本連結股權型結構債，金額共3.9億美元。此外，另以中信銀名義，直接在國內證券集中交易市場購入兆豐金控股票，達兆豐金控已發行股份總數5%。

中信金向金管會申請轉投資兆豐金時，鄧彥敦認為結構債高度連結兆豐金股票，恐違反銀行法規定，建議出售結構債或贖回。

鄧一、二審分別被依銀行法判7年2月、7年6月徒刑，但更一審時獲判無罪，最高法院駁回檢方上訴而告確定。鄧在更一審時感嘆，當時案子已拖了12年，這正是職場最精華的日子，「人生有幾個12年？」，而他卻在法庭奔波、埋首卷宗。他說，關於本案，他只是回答公司相關的法律問題，出具法律意見書，他確信買賣無不妥，盡該盡的職責，不懂為何有「違背職務」的指控。

去年11月14日最高法院駁回檢方上訴，鄧無罪確定，他聲請刑事補償。高院今開庭時，法官表示檢察官聲請羈押、法院延押的理由是懷疑鄧有勾串、滅證之虞，且涉犯最輕本刑5年以上重罪，鄧對此有何意見？鄧說，檢察官在偵訊時，他就已如實回答，但檢察官不信，還認為他「激辯」，他質疑檢察官「故事劇本已寫好」。

中信金法金執行長兼財務長陳俊哲2006年10月曾指示內部，在回覆金管會的問題前，須統一搜集相關物證先給法務看過，法官詢問命令用意何在？鄧回答這是著眼於其他單位「文字駕馭能力沒那麼好」。

鄧彥敦在遭羈押前，年薪約1千6百萬至1千8百萬間，事後回任中信金法務長，年薪則增至3千萬。法官今詢問他被羈押時的心境，他表示希望法官衡量他身心煎熬、收入與經濟狀況，能給予每日5千元的刑事補償；他遭羈押時，兒子只有12歲。法官諭知候核辦。

捲入紅火案、獲判無罪確定的中信金法務長鄧彥敦表示，自己遭羈押的120天身心煎熬，有請求刑事補償的權利。記者王宏舜／攝影
捲入紅火案、獲判無罪確定的中信金法務長鄧彥敦表示，自己遭羈押的120天身心煎熬，有請求刑事補償的權利。記者王宏舜／攝影

中信 檢察官 台灣高等法院

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