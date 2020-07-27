酒醉男跳上警車挑釁出「ya」還PO網炫耀 遭警方逮捕
屏東縣潮州鎮一名陳姓男子與黃姓友人昨天凌晨1時許，酒後一時興起跳上一輛停在新生路二巷的警車，陳男還在警車引擎蓋上雙手比出「ya」的手勢，全程由友人錄下影片，並PO網炫耀，待警方察覺後，循線找到兩人，並將他們依妨害公務及毀損罪嫌送辦。
據了解，陳男與黃姓友人26日凌晨1時相約飲酒，酒後發現，一輛警車停在潮州鎮新生路二巷，陳男見車內沒人，一時興起便直接跳上警車的引擎蓋，同時雙手還比出「ya」手勢。
陳男的舉動全都由同行的黃姓友人用手機錄下，隨後兩人逃離現場，並將影片PO網炫耀。直到員警返回警車時，察覺有異，並發現引擎蓋上的腳印，於是循線找到陳、黃兩人。
經警方調查，陳男的黃男年紀均為20歲，對於跳上警車一事表示歉意，同時也將影片從網路上刪除，也願意負責損害賠償，但兩人的挑釁警方行為已經觸法，警方依妨害公務及毀損罪嫌送辦。
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