益生菌說明會宣稱免疫調節 沒健康食品許可證遭起訴

惠生研公司銷售益生菌，涉嫌未經核准擅自廣告或販售健康食品，宣稱具有代謝調節免疫功能等保健功效。士林地檢署日前偵結，依違反健康食品管理法，起訴惠生研公司及蔡姓負責人。

起訴指出，惠生研公司銷售的「inseed好欣情乳酸菌粉劑食品」，未依法規向中央主管機關申請查驗登記為健康食品，卻意圖營利，2019年12月13日前，在食品說明書標示宣稱「腸道保健、代謝症候群、神經心理調節、免疫調節」等特定保健功效，還搭配腸道、人體體型等圖示，向不特定消費者宣稱，食品具代謝調節免疫功能，販售偽健康食品。

39歲蔡姓女子，是公司實際負責人，她供稱，產品外觀、內部說明書，都是經她確認後，檢附在好欣情產品內銷售，說明書只是讓購買的人知道益生菌的常識背景。證人供稱，inseed系列共有6支產品，不同產品都可對應說明書，但不是所有功能都是針對公司產品。

檢方函詢北市衛生局和衛福部食品藥物管理署。北市衛生局函文指出，說明書內容提到「益生菌保健功能進化史，第二代」「益生菌小常識關鍵二」2處，皆有標示「免疫調節」保健功能詞句，違反健康食品管理法第6條第1項規定。