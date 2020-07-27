左手酒精右手額溫槍 員警舉手誤噴男臉挨告獲不起訴

因應新冠肺炎疫情，出入公眾場所須先量體溫、噴酒精消毒，一名陳姓男子認為，今年3月間被羅姓員警朝臉部噴灑酒精，疼痛難耐提告過失傷害罪。陳男提出眼部色素沈著的驗傷單，但台北地檢署認為與被酒精噴灑無因果關係，今依罪嫌不足，不起訴羅男。

檢警調查，今年3月2日晚間10點，陳男到台北市中正一分局忠孝西路派出所協助性騷擾案件指證，進入時要配合量體溫和手部噴灑酒精，當時羅姓員警右手持額溫槍、左手持酒精，卻一時舉錯手，舉起酒精朝向陳男臉部噴射。

陳男馬上退後、忍耐疼痛，羅姓員警則連忙道歉並衝到辦公室拿了一疊衛生紙給陳男擦拭，陳男完成證人筆錄後離去。事後，陳男在臉書「爆料公社」發文抱怨稱將對員警提告。

中正一分局當時回應，防疫期間人力不足，原本該由2人分持體溫計、手部酒精消毒，但當時只有一名員警，只好右手持額溫槍、左手酒精消毒液，沒想到忙中有錯，誤將酒精消毒液噴灑於陳民額部，事發後員警也立刻表達歉意。

警方特別在此致歉，允諾會改善盡出機關檢疫流程，對於民眾欲對警員提告，警方表達尊重立場。雖然警方公開致歉，但陳男仍然提告，並提出驗傷單指酒精噴到眼睛後感到刺痛，且眼部有色素沉著等狀況。