賓士代步車遭高雄豪雨泡水 他慘判賠137萬

高雄李姓男子前年將賓士車進廠維修，並向車商借用同1款的車當代步，不料他逾期未還，前年8月底大雨淹進車庫，代步車慘變泡水車；事後他拒賠該車的修繕、市價貶值等費用，中華賓士高雄分公司怒提民事訴訟，一審判李應賠給賓士公司137萬多元，高雄高分院駁回上訴確定。

中華賓士高雄分公司提告主張，李姓男子2018年7月16日將車輛進高屏廠維修，借用公司另1輛車作為代步車，但汽車維修完畢後，公司7、8月間多次通知要返還代步車，且依切結書約定，代步車最多借用15天、里程不能超過3000公里，他超過借用期間也逾公里數。

賓士公司更指出，同年8月底連續數天豪雨，李姓男子卻沒採取因應措施，造成當月28日凌晨他仁武區住處車庫淹水至1個輪胎高度；經評估維修費及車價貶損的損失破300萬，李不收購泡水車、也僅願賠30萬，只好將該車以100萬賣給別人，但李應賠償車價減損171萬8000元、拆裝清洗費用8萬元，共179萬8000元。

李姓男子辯稱，因他的車進廠後發現有其他問題，還需修理，便繼續開代步車，而淹水是天災，他有盡注意義務，且車廠報的修復費用也過高。

一審法官檢視「中華賓士代步車借用申請/切結書」，李姓男子應於7月31日返還代步車，當時賓士員工以LINE聯繫催促還車，沒有續借意願，應負遲延責任，另8月23日起即有豪雨，高雄有多區淹水，發佈一級淹水警報，包括李所住的仁武區，不認為他已盡注意義務，計算後李應賠車價減損130萬、清洗維修費7萬7694元，合計137萬7694元。