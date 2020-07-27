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替台積電安裝設備多花2千萬 台灣普熙兩幹部遭訴
德商台灣普熙公司時任總經理黃樽霳、業務經理李建和被控趁與台積電等廠商合作，替客戶安裝真空泵浦、鼓風機及壓縮機等設備，卻涉嫌採購無關的「防爆控制盤」等零組件，向台灣普熙請款致損失2100多萬元。台北地檢署調查後，今依背信、偽造文書等罪起訴兩人。
官網指出，BUSCH德商普熙集團為世界級真空泵浦的領導品牌，位於38個國家55個分公司，總部位於德國馬堡。真空泵浦應用領域極為廣泛，從傳統工業的包裝機、製鞋機、石化煉化專案的製程、光學鍍膜、到高科技光電產業製程及集塵、生化科技業製程。
台灣普熙公司位於新北市深坑區。檢方調查，德國總公司於2016年間稽核發現，黃、李等2人自2012年至2016年間，承攬台積電、聯超實業、麥士特系統室內裝修等廠商共18件設備採購案。
台灣普熙替客戶安裝真空泵浦、鼓風機及壓縮機等設備，黃、李等兩人卻指示採購人員涉嫌購入與設備無關的「防爆控制盤」等零組件並偽造請購單，向台灣普熙請款導致公司損失2100多萬元。
兩人否認不法，辯稱採購的是必要有用之物。驗收人員證稱，兩人下令要求採購的物品，最後並沒用到。檢方比對台灣普熙的進、出貨及相關請購單，找不到倉庫存貨有兩人指示採購的物件，也無法說明物件去向。
檢方另傳喚倉管人員到庭作證，倉管人員證稱沒見過兩人採購的相關物件，因當時兩人分居公司高位，倉管只是聽高層指示負責蓋章及簽名。檢方認定材屬額外支出，兩人疑似涉嫌假交易或是私吞物件，致2100多萬元損失，今依法起訴。
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