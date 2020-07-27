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PTT徵求總統連署書 男子違反總統選罷法判1年2月

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

2020總統大選前夕，新北一名范姓男子為替中國紅色統一黨主席黃榮章募集獨立參選的連署書，在LINE、WECHAT和批踢踢實業坊電子布告欄刊登購買連署書消息，雖然成功募得48份，但也因此觸法，今天被新北地院依違反總統副總統選舉罷免法判刑1年2月，併科罰金1百萬元、得易服勞務，褫奪公權2年。緩刑3年，緩刑期間須支付國庫40萬元。

判決指出，范男本身從事設計機具工作，因業務認識黃榮章，得知黃有意參選總統，想透過黃的關係發展自己業務，所以替黃招募連署書。他對外喊出一份連署書可得300元，順利從6名網友手中取得48份個人資料及證件，因此涉嫌總統副總統選舉罷免法的對連署人交付賄賂罪。

審理時，范男坦承犯行。法院審酌他為求黃榮璋對其事業有所幫助，不惜以金錢賄絡方式徵求連署，影響選舉風氣匪淺，甚屬不該，但考量其沒有前科，犯後坦承，已具悔意，經此事件應知所警惕，所以量刑後也宣告緩刑，並命其須在判決確定6個月內支付國庫40萬元。

范姓男子為了募集總統連署書，在網路開出300元一份的代價，因此涉犯總統副總統選舉罷免法。示意圖／Ingimage
范姓男子為了募集總統連署書，在網路開出300元一份的代價，因此涉犯總統副總統選舉罷免法。示意圖／Ingimage

新北 罷免

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