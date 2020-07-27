在侯友宜粉專辱人「綠蛆」 判罰3000元

楊姓男子不滿被李姓女網友在新北市長侯友宜的臉書粉專上批「水準低」，反嗆對方「綠蛆」，依公然侮辱罪起訴，台北地院審理，判處楊姓男子罰金3000元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

楊姓男子去年9月4日在侯友宜的臉書粉專上，因為和其他網友為了選舉相關話題起爭執，被李女點名「水準真的很低」，楊隨即在網上回嗆李女「綠蛆」、「我氣到要X你」，之後雙方互控妨害名譽。

檢察官調查，李女的評論是依個人的主觀發言，處分她不起訴，不過，楊的用語使人感到難堪，減損他人名譽，涉公然侮辱罪，將楊起訴。