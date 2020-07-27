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陸軍前中尉不想回部隊 裝罹癌騙假被汰除還遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名陸軍中尉李姓前排長，去年間因故不想回部隊，上網抓診斷證明書用小畫家竄改個資，再LINE給廖姓連長聲稱罹癌，須住院開刀化療請病假，直到連長到醫院探病卻找不到人才抓包裝病。事後，李男被軍方列入汰除，台北地檢署今依違反陸海空軍刑法等罪嫌起訴他。

據了解，李男原本在屏東縣地區服志願役，因有不正行為與軍隊不睦，去年7月間放假不想回部隊，用LINE通訊軟體陸續傳3張長庚醫院診斷證明書、掛號單等圖檔給廖姓連長，聲稱自己罹患「間葉層腫瘤」須住院開刀、化療，一個月內陸續請病假。

廖姓連長擔憂病情想去醫院探病，他卻說自己噁心、想吐，且避免化療後細菌感染，請連長不用去探病。不過，連長執意抽空去長庚探病，打電話給李男確認病房時，李男為免東窗事發，一下說跑錯棟，一下又說自己是在台北院區，不是林口院區。

最後，李男被發現沒住院，向連長坦承因不想回部隊才會假冒病例騙假。事後，軍方將他列入汰除，並由憲兵隊移送屏東地檢署偵辦，案經移轉管轄至北檢，由北檢調查。

檢方查出，李男上網抓大醫院的診斷證明書，再用軟體竄改個人資料、病例、日期等內容。檢方調查後，今依涉犯陸海空軍刑法第37條意圖免除職役偽病罪、刑法偽造文書罪嫌起訴他。

一名陸軍中尉李姓前排長，去年間因故不想回部隊，上網抓診斷證明書用小畫家竄改個資，再LINE給廖姓連長聲稱罹癌，須住院開刀化療請病假，直到連長到醫院探病卻找不到人才抓包裝病。台北地檢署今依違反陸海空軍刑法等罪將他起訴。圖／本報資料照。
一名陸軍中尉李姓前排長，去年間因故不想回部隊，上網抓診斷證明書用小畫家竄改個資，再LINE給廖姓連長聲稱罹癌，須住院開刀化療請病假，直到連長到醫院探病卻找不到人才抓包裝病。台北地檢署今依違反陸海空軍刑法等罪將他起訴。圖／本報資料照。

屏東縣 空軍 長庚

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