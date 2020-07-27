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值班消失還罵護理師 月薪30萬醫師遭解聘提告失敗

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

林姓腎臟科醫師不滿被醫院解聘、阻擋他執業，一狀告上法院要求確認僱傭關係，並要醫院給付300萬元，但證人指他常值班不假外出，病人到了卻找不到醫師，還會指責護理師，台北地方法院認定他怠忽職守，醫院解聘有理，但要支付解聘前的薪資26萬元，可上訴。

林姓醫師主張，他和醫院訂定協議書擔任腎臟科醫師，負責透析業務，雙方約定薪資是每月30萬元，但醫院去年中旬突然解聘他，也關閉他診療系統的權限，並阻擋他進入醫院執業。

醫師認為，他和一般獨立執業的醫師不同，沒有完全自主裁量權，且醫院強制他參加進修課程、遵守員工規則等，雙方屬於僱傭關係，他應適用勞基法規定；再者，醫院解聘時未告知事由，不符合協議書約定，因此提告確認雙方僱傭關係存在，醫院應給付他300萬元等。

醫院抗辯，林姓醫師聘僱期間多次不假外出，讓護理人員找不到人處理病患，屢次要求林改善未果，造成同仁困擾；另控林利用看診時間違法調閱病患病例，恐有違反醫療法及個資法的疑慮。

醫院指出，院方對於林要如何看診、治療病患，沒有任何指揮權，因此林不適用勞基法，請求法官駁回訴訟。

法官認為，醫院設有請假、排班制度，是為維持正常營運的必要措施，難認院方對林有指揮監督關係，認為雙方不是僱傭關係，而是委任關係；另主治醫師目前未納入適用勞基法。

醫院主任作證指出，有好幾次病人到了，林卻沒有到診，打電話也找不到人，或林會突然出現罵護理師「醫生不是一打電話就要馬上出現」，或林過一個多小時才出現，病人等不及先離開，林又會罵「病人在哪裡」，林也曾經不假外出。

法院認為，根據相關證人說法，確認林多次值班時不假外出、遲延看診時間，甚至於病人正在洗腎時長時間離開，多次和林溝通改善未果，認定林嚴重怠忽職守、未盡職責，院方解聘合理。

判決指出，林和醫院間聘任契約去年7月26日終止，醫院應給付同年7月1日至26日的薪資報酬共26萬元給林，其餘駁回林的請求，可上訴。

醫師示意圖／ingimage
醫師示意圖／ingimage

醫師 薪資 護理師

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