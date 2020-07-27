好友信任委交13萬給越南家人 他全部獨吞吃官司

台中市王姓男子在去年11月間，接受陳姓男子委託交付13萬餘元，陳要王將該筆現金交給位於越南的家人，以作房屋修繕使用，未料王擅自獨吞該筆現金，因陳家人遲遲未收到款項，向陳反應後，陳向王詢問，王才承認未交付該筆款項給陳的家人，陳提出侵占告訴，台中地院審結，依法拘役50天，得易科。

根據判決書，王姓男子（38歲）從事土方工作，他在今年11月19日下午2時許，在陳姓友人經營的店內接受陳委託，要將陳給予的13.1萬元的現金，幫忙寄送給陳位於越南的家人，作為房屋修繕使用，但王收下現金後，沒有依約將現金寄送到越南去，陳的家人反映後，陳詢問王，全案才曝光，陳憤而提出侵占告訴。