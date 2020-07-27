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出獄悔改投身大體修復成模範 卻假亡者名義詐財被法辦

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

從事大體修復的張姓男子，被控以處理新北市溺斃幼童身後事為由募款，實則中飽私囊，涉嫌詐欺，經新店警方報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，還被查出其他類似不法情事，約莫有百人受騙，不法所得逾200萬元；偵訊時，張男原本否認詐欺，後來見相關事證俱全才改口，最後以6萬元交保。

據了解，張男曾因案入監服刑，又因在獄中吃到母親的會客菜而悔悟，出獄後，轉做正途，投身殯葬業的大體修復工作。張的人生經歷大起大落，會客菜成為生命轉捩點的故事也感動不少人，曾多次受媒體邀約採訪，如今被控詐騙，也令不少人訝異。

警方指出，張男自2018年起開始關注社會矚目新聞，例如烏來區幼童溺斃案件和台南女兵死亡車禍，後續再以協助案件家屬處理死者身後事或喪家經濟困難等理由，透過臉書和LINE簡訊等管道向民眾募款。

警方表示，由於張男曾接受媒體採訪，募款的同時也會附上事件相關照片、新聞連結和悲情訴求，不少民眾不疑有他就匯款，金額從1000元到4萬5000元不等，甚至有人長期資助。

警方上周四（23日）見時機成熟，持拘票逮捕張男，同時也將其母、饒姓女友和一名員工帶回訊問；偵訊時，張男起先否認，辯稱錢只是暫時挪用幫助其他喪家，但後來見相關事證俱全，才改口認罪。全案移送台北地檢署複訊後，張、饒2人分別以6萬元和3萬元交保，張母和員工則獲請回，全案以詐欺案偵辦中。

新店警分局呼籲，善心助人是大愛的表現，但如果是透過第三人行使，也要適時的查證，避免有心人假借善心捐款、行詐騙之實。

從事大體修復師工作的張姓男子多次以協助家屬處理亡者身後事、喪家經濟困難等情募款，但最近被控詐欺，被新店警方移送法辦。記者陳俊智／翻攝
從事大體修復師工作的張姓男子多次以協助家屬處理亡者身後事、喪家經濟困難等情募款，但最近被控詐欺，被新店警方移送法辦。記者陳俊智／翻攝
從事大體修復師工作的張姓男子多次以協助家屬處理亡者身後事、喪家經濟困難等情募款，但最近被控詐欺，被新店警方移送法辦。記者陳俊智／翻攝
從事大體修復師工作的張姓男子多次以協助家屬處理亡者身後事、喪家經濟困難等情募款，但最近被控詐欺，被新店警方移送法辦。記者陳俊智／翻攝

募款 詐欺

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