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新冠疫情演訓提前結束 士官鑽漏洞「放黑假」遭查出

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台南市蕭姓男子是國軍電戰中心的電戰士，今年2月間參與國防部聯演中心的演訓時，演訓因新冠肺炎疫情，提早結束，但蕭得知原服役部隊疑未接獲國防部通知，認為可鑽漏洞放黑假，因此在演訓中止後，遲遲沒有返回部隊，直到東窗事發，蕭因涉無故離去職6日，檢方處分緩起訴並向公庫支付5萬元罰金。

據查，台南市蕭姓男子（27歲）是2014年4月起擔任志願役軍人，役期到2023年，他是國防部資通電軍指揮部電子作戰中心電戰二中隊電戰五隊中士電戰士，蕭在今年2月3日起，參加為期21天、由國防部聯演中心舉辦的「JTLS圖台操作手」第四階段高級訓練，但該訓練因新冠肺炎，中途臨時宣布停止，但蕭透過軍中同袍得知，原服役部隊並未接獲訊息。

蕭姓中士認為有機可趁，因此自行放假，沒有回原部隊歸建，反而躲在台中市西區的租屋處，但蕭的服役部隊在事後接獲通知後，發現蕭有無故離去職的狀況，因此趕緊透過蕭的家人策動，要蕭返營，蕭在今年3月2日返營後，全案由台中憲兵隊調查，移送台中地檢署偵辦。

因全案疑不只有蕭姓士官涉案，事後國防部參謀本部資通電軍指揮部，下令全面清查受訓官兵集體延遲情形。

檢方偵辦後，蕭承認犯行，另有3名證人證述，也有國防部電子作戰中心調查報告表、公務電紀錄表、事件經過報告書、2月點名查舖紀錄表、請休假紀錄卡等證據，認定蕭的自白與事實相符，蕭無故離去職6日，構成陸海空軍刑法無故離去職罪。

檢方審酌，蕭無前科，且已坦承犯行，犯罪情節輕微，經偵查程序後有所警惕，蕭所屬部隊也同意緩起訴，全案今偵結，處分緩起訴1年，緩起訴期間向公庫支付5萬元罰金。

台南市蕭姓男子是國軍電戰中心的士官，他在今年2月間無故離去職6日，檢方今處分緩起訴。圖／報系資料照
台南市蕭姓男子是國軍電戰中心的士官，他在今年2月間無故離去職6日，檢方今處分緩起訴。圖／報系資料照

國防部 新冠肺炎 志願役

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