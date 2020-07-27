貪警官被咬索賄分贓 還辯：分局長為保護小三栽贓我

高雄市警局前三民二分局長李世昌長期向電玩業者收賄入監服刑，他咬出二線三星專勤組警務正林振宏是共犯，一同均分贓款，二審依貪汙罪判林16年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

李世昌2011、2012年擔任高雄市警局行政科專勤組長，負責取締賭博性電玩及色情，電玩業者為躲避查緝，企圖向李行賄。他首次拒絕後，業者仍透過李的部屬葉嘉雄持續行賄，李最後答應收錢，並和專勤組二線三星警務正林振宏共21度收受30家業者賄款，總計1144萬元，李分得572萬元。

李於偵查時承認犯行，繳回犯罪所得，並咬出林振宏也收賄；林振宏雖辯稱，李為脫罪才嫁禍給他，他絕未自李的手上收取任何電玩業者賄款，仍被依貪汙罪嫌起訴。

李世昌因認罪並供出重要犯罪事證和共犯，適用證人保護法、貪汙治罪條例中的減刑規定，最高法院判刑6年4月定讞，已在監執行中；林振宏矢口否認犯行，一審判刑16年，褫奪公權6年。

高雄高分院二審認為，林振宏在專勤組有權指派組員去查訪賭博電玩店家，是勤務主要執行者，角色吃重，光靠李世昌在組內無法一手遮天，應有分得半數賄款，依違背職務收賄罪判16年徒刑、褫奪公權6年。