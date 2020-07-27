國軍電戰中心士官參訓壓力大 無故離職6天檢緩起訴

台南市蕭姓男子是國軍電戰中心的電戰士，他在今年2月間參與國防部聯演中心舉辦的訓練後，疑因不堪部隊壓力，無故離去職6日，躲在台中市西區的租屋處，直到同年3月2日才返回營區，因國防部事後下令清查受訓官兵集體延遲返營情形，得知蕭有無故離職的狀況，全案由憲兵隊移送後，台中地檢署今偵結，處分緩起訴。

根據緩起訴書，蕭姓男子是台南人，他在2014年4月起擔任志願役軍人，役期到2023年，他是國防部資通電軍指揮部電子作戰中心電戰二中隊電戰五隊中士電戰士，蕭在今年2月3日起，參加為期21天、由國防部聯演中心舉辦的「JTLS圖台操作手」第四階段高級訓練，蕭應該在訓練結束後，在同年月24日返營歸建，未料他疑因不堪部隊壓力，萌生離去職念頭，棄役潛逃，躲在台中市西區的租屋處，長達6日，直至今年3月2日才返回營區。

國防部參謀本部資通電軍指揮部，下令清查受訓官兵集體延遲情形，循線得知蕭無故離去職，全案由台中憲兵隊偵辦後，移送台中地檢署。

檢方偵辦後，蕭承認犯行，另有3名證人證述，也有國防部電子作戰中心調查報告表、公務電紀錄表、事件經過報告書、2月點名查舖紀錄表、請休假紀錄卡等證據，認定蕭的自白與事實相符，構成陸海空軍刑法無故離去職罪。