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男在女空服員臉書留言「接飯局？」 涉誹謗判罰3千
潘姓男子因對空服員罷工議題和吳姓女空服員意見分歧，潘去年7月間在吳女臉書留言，內容涉嫌影射她和同儕「有在接飯局？」台南地院法官認為，潘的留言使吳感覺人格遭受攻擊，貶損名譽和尊嚴，依潘觸犯散布文字誹謗罪，判處罰金3千元，得易服勞役，案可上訴。
判決說，潘與吳女素不相識，吳是航空公司空服員，潘因對吳女臉書上空服員罷工議題留言內容心生不滿，去年7月11日凌晨2點多及同日10點，在台南市住處，以手機透過網際網路連結至臉書網頁，在不特定人得以共見共聞，吳女私人臉書討論區內留言。
潘的留言內容包括:「希望你老老實實介紹說出，你們同事有在接飯局的同事介紹給我認識，這應該是你們公司空中服務小姐不能說的秘密吧！」「請問小姐你有在接飯局嗎？你們的同事你是否知道有嗎？如果有的話大方說出來啦！這樣賺錢比較快啦！少在哪裡跟我以為空中服務小姐很高貴啦！」等文字，吳女上網瀏覽後發現留言，訴由桃園警分局法辦，南檢起訴。
潘供稱，他是已離婚單親爸爸，只是單純希望吳介紹女生認識，可以幫小孩找一個阿姨當孩子的媽媽，並無妨害名譽意思等語。
法官根據臉書留言擷圖，潘的確在吳女臉書留有上述文字，不採信潘的說詞，認定潘和所為，觸犯刑法第310條第2項散布文字誹謗罪。審酌犯罪動機、素行、手段、誹謗內容、所生 損害、尚未和告訴人達成民事和解賠償等，量處其刑。
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