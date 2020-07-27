高雄民眾貼文水塔「遭槍擊」 警逮對面鄰居扣仿狙擊槍

高雄一名男子貼臉書稱住家水塔「遭槍擊」，發現BB彈、鋼珠等，甚至看見對面大樓伸出槍管；轄區楠梓警分局蒐集輿情得知後，尚未獲報案，仍依1張臉書照片循線訪查，終於在某住戶門口看見疑生存遊戲短靴，僅隔幾小時通知梁姓男子到案，獲同意搜索查到仿狙擊槍，雖未構成槍砲罪，將以違反社維法裁處。

楠梓分局加昌所昨天晚間發布破案消息，表示李姓民眾（47歲）約前天下午1點多於臉書發文，警方隔幾小時、5點多查獲住對面的梁姓男子（25歲），讓李大讚警方，只靠1張照片在幾個小時以內就破獲案件，「真是太有效率太神了！」李也與梁和解，決定撤告毀損罪。

楠梓分局前天下午1點多接獲輿情，李姓民眾在臉書某社團指自家水塔遭槍擊，且陽台發現BB彈及鋼珠等物品，甚至看見對面大樓某戶有伸出槍管；警方由於未收到正式報案，便先前往貼文所指路段，從一處大樓鳥瞰周遭環境，僅依據1張臉書照片比對、查訪，發現某大樓符合照片中的磚瓦特徵，再一戶戶查看，某戶門口放置多雙疑似生存遊戲的短靴，懷疑該戶涉重嫌。

警方再到對面大樓查訪到臉書PO文者李姓民眾、製作被害人筆錄，再以科技方式查出梁姓男子非常熱中生存遊戲，隨即於當天下午5點多通知梁到案，獲同意搜索後，果真發現1把仿狙擊槍、BB彈及瓦斯鋼瓶等物品；警方初步檢驗該把槍未達殺傷力標準，未構成槍砲罪，但仍屬毀損行為所用物品，且有違反社維法之虞，均先查扣。