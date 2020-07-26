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酒駕闖紅燈跑給警察追 警通報圍捕抓人送辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陸姓男子今天下午4時許，騎車行經北區三民路、益華街口停紅燈時，被巡邏警員發現有酒容，疑似喝酒，警員要求陸靠邊配合檢查，但陸拒絕，一溜煙加足油門闖紅燈逃逸，警員在陸後方跟隨，並通知警網圍捕，隨後在北區育隆路附近逮到陸，經酒測，陸的酒精濃度超標，全案將依公共危險罪送辦。

據查，台中市第二警分局永興派出所警員沈修安，今天下午4時許在北區三民路、益華街口停等紅綠燈時，發現陸姓男子（23歲）騎車時面帶酒容、有濃厚酒味，警員示意靠邊停車，但陸急催油門闖紅燈逃逸，警員沿路通報攔查圍捕至北區育隆路25號附近，將陸攔停，經酒測後，陸的酒精濃度超過法定標準值，攔查過程無人員受傷。全案警方已將陸帶回所內詢問，全案將依公共危險罪偵辦。

警方呼籲， 警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陸姓男子今天下午騎車行經北區時，面帶酒容，巡邏警員要他配合攔查，陸拒絕後加速逃逸，警方通知圍捕抓人，全案將依公共危險罪送辦。示意圖／報系資料照
台中市陸姓男子今天下午騎車行經北區時，面帶酒容，巡邏警員要他配合攔查，陸拒絕後加速逃逸，警方通知圍捕抓人，全案將依公共危險罪送辦。示意圖／報系資料照

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