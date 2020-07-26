散布謠言案件增7倍、定罪僅兩成 警署：研議修法

媒體報導，警方「查水表」案件去年爆增7倍、最後卻只有2成的案件遭開罰 因此藍營立委提案要刪除「社維法」的「散布謠言罪」，對此警政署傍晚回應，目前已在研議修法，就構成要件規劃更嚴謹的審核條件，以維持保障民眾言論自由及社會秩序安寧的平衡。

「風傳媒」報導指出，2019年，台大政治系教授蘇宏達因批評故宮政策，遭依散布謠言違反社維法移送裁處，士林地院裁定不罰；監察委員委仉桂美發布調查報告，表示該案偵辦有3大違失，要求警政署檢討改進。

風傳媒的報導說，社維法中的散布謠言罪，2011年移送案件數為0件；2011年至2017年總計51件；蔡政府全年主政時的2017年為12件，2018年增至21件。但從蔡政府宣示打擊假訊息後，2019年移送案件暴增至151件，等於是前年的7倍；今年1至5月就已經高達233件；但移送件數攀升，法院定罪率卻僅2成。

由於該類案件增多，有擾民及防礙言論自由嫌疑，因此立委蔣萬安提案，刪除社維法的散布謠言罪。

警政署對此回應，指出針對網路假訊息案件，警政署訂頒偵辦流程，從警察機關受理或接受舉、告發假訊息案件、製作筆錄、涉及其他行政機關移請認定訊息真偽，以及最後移、函送地檢署或法院後續偵審的流程，都遵守程序正義，依照法定程序辦理。

對於散布謠言的行為則視其觸犯法令，依「特別法優先普通法」及「先刑事後行政/刑罰優先/刑事先行」原則。

警政署說，警察機關接獲地檢署發交查案件、受理行政機關、民眾告訴、告發等爭議、假訊息案件，除明顯是個人對相關公共事務的評論或質疑，沒有涉及虛假訊息或危害情形外，均依所涉違反法令進行偵處，但警察機關並無最後案件偵結權，必須依法調查並將結果移、函送管轄地檢署或法院後續偵審。

至於法院裁定不罰比例較高部分，警政署已研議修法，就該法的構成要件規劃更嚴謹的審核條件，以維持保障民眾言論自由及社會秩序安寧的平衡。