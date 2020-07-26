爭士林夜市地盤角頭當街砍人 殺人未遂判7年6月

士林夜市爭地盤當街砍人，2018年12月10日，下午4時許，新北山會宋姓男子至地方角頭林盈福住家尋事，林和小弟林信利，不顧刑事小隊長居中阻擋，持武士刀、開山刀連續砍宋1分多鐘。士林地院日前審結，依照殺人未遂罪，判處2人7年6月徒刑。

林信利坦承，有拿刀傷害宋男，但因為先被打，要防衛自保。林盈福則辯稱，沒有動手，也沒有拿刀砍人，事後又改稱因為妻子被攻擊，才正當防衛。

宋男供稱，林盈福拿武士刀、林信利拿開山刀，兩人輪流追砍，洪小隊長擋在前面，當時受傷嚴重，肌腱都斷裂，醫師說很危急，差一點死掉。宋在急診室檢傷為第一級，肌腱、神經、血管斷裂，深可見骨，因多處撕裂傷合併休克，有生命危險，且手術中有因失血過多導致死亡風險。

洪姓小隊長證稱，連姓男子在爆料公社指出被恐嚇毆打，結怨的人是林盈福，因此到大南路查訪，進屋不到5分鐘就聽到門外有人打架聲音，開門看到宋和林信利打架，第一時間把他們分開。當時宋稱林亂說話，洪小隊長表明是來處理這件事情，要求宋先離開。

洪指出，當時宋和林盈福的妻子發生衝突，出面把林推進屋內後，他們拿著刀衝出來追砍宋，因林信利想繼續攻擊，有出手制止他，不然傷勢會更嚴重。洪表示，宋手臂流血，要幫忙叫救護車，但被拒絕，宋自行開車離去，緊接著就打電話通知偵查隊派車到場。當時社區保全證稱，兩人確實有持刀砍人，且是拿刀亂砍。

林盈福辯護人稱，洪是刑事小隊長，在處理公務時發生砍人事件，讓宋開車離去，未拘束加害人，也沒查扣凶器，未避免遭受外界批評，捏造林等2人追砍宋。

合議庭認為，洪小隊長臨時取消休假，至林的住處查訪連遭毆打案件，面對突來的衝突，無可期待孤身1人在雙方貼近的情況下，赤手空拳控制現場，且依照證人證詞，宋受傷後，洪上前關切，被告2人可趁機處置凶器。