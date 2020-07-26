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新北五股垃圾山忙整建 不肖業者混水摸魚埋廢棄物被逮
新北市府在五股垃圾山不斷宣示強力執法，市長侯友宜甚至帶隊指揮，卻依然有不肖業者挑戰公權力。環境稽查重案組和蘆洲警分局昨天查獲李姓雇主等人涉嫌以整建名義掩人耳目，暗中掩埋廢棄建材。訊問後都承認，市府依違反廢棄物清理法罪嫌移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰鍰。
環保局昨天接獲民眾通報，指有不肖業者在五股垃圾山內掩埋廢棄物，馬上出動環境稽查重案組趕往稽查，現場發現1輛怪手正在挖洞埋廢棄物。重案組先在外圍空拍蒐證，由蘆洲警分局協助進場稽查，將怪手司機蕭姓男子、李姓雇主帶回訊問。
重案組稽查員表示，李姓男子等人警覺性相當高，當稽查車輛靠近時，馬上停止作業，他們決定見在外圍以空拍機蒐證監控，約等了2小時，怪手才又開始作業，挖洞後把廢棄物推入掩埋覆土。
李姓雇說表示，他承租土地後，再轉租給廢棄物清除業者堆置廢棄物，目前因五股垃圾山各地都在整頓，許多業者忙著自行拆除、清理過去違法搭建的鐵皮屋及廢棄物，他認為有機可乘，以半天1500元代價聘請蕭姓司機，將無法回收利用的建材及其他廢棄物就地掩埋。
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