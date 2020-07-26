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找韓星成勛來台破局 餐廳控告行銷公司獲賠確定

中央社 / 台北26日電

成勛。聯合報系記者徐兆玄／攝影
成勛。聯合報系記者徐兆玄／攝影

韓星崔振赫3年前為台北巿某韓國菜餐廳開幕站台後，中間接洽的行銷公司涉違約拒絕找韓星成勛接續來台站台，餐廳興訟求償，法院判行銷公司應賠4.6萬美元給餐廳確定。

台灣高等法院判決指出，韓虎嘯餐廳提告主張，與藝菓行銷顧問公司於民國106年6月18日簽立「韓星整合行銷活動宣傳協議書」，約定由藝菓公司協助餐廳與韓國HY Spotainment公司洽談，從韓星李帝勳、崔振赫、成勛3人中擇2名分別於106年7月間及同年10月間來台為餐廳開幕活動站台宣傳。

餐廳主張，餐廳依藝菓公司指示，直接給付HY公司仲介、藝人服務等費用共9.2萬美元；崔振赫106年7月間來台站台宣傳後，藝菓公司因與HY公司聯絡上有所遲延及溝通不良，自行拒絕成勛來台，導致106年10月間沒有韓星來台協助宣傳，這份宣傳協議書目的沒有達成，藝菓公司違約應賠償或返還4.6萬美元（約新台幣135萬元）。

一審的台北地方法院判藝菓公司應賠償餐廳4.6萬美元，藝菓公司不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

藝菓公司上訴指出，依宣傳協議書記載等，公司是受餐廳「委託」，並非「承攬」關係，雖提供公關服務，但僅負責與韓方協調溝通韓星來台站台，不保證指定韓星會接受協議書的相關內容。

藝菓公司表示，在106年8月初收到通知，成勛於參加當年10月間宣傳活動前，在台灣另有公開活動，因考量成勛曝光過度，恐喪失媒體報導價值，因此在106年8月17日通知HY公司更換其他藝人。

台灣高等法院認定，是否將原已約定的韓星成勛予以變更，此為重要事項，藝菓公司應先告知餐廳並經其同意，但藝菓公司在未告知餐廳的情形下，自行向HY公司拒絕成勛來台，卻向餐廳告知成勛無法來台，導致HY公司不願安排第2名韓星來台，藝菓處理委任事務有過失，並可歸責。

法院認定，依宣傳協議書中的約定，「如有一方違約，須支付他方因委任關係已衍生的所有費用以及對他方名譽損失費用」，藝菓公司違約自行拒絕成勛導致無第2名韓星來台，應賠償餐廳4.6萬美元。全案不得上訴而確定。

台灣高等法院 韓國

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