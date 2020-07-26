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信守承諾！ 蔡英文探望4年前戰車翻覆殉職上士家屬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

蔡英文總統今天上午到高雄左營海軍軍官學校參加聯合公祭，並頒發褒揚令給罹難官兵家屬。蔡英文此行也安排探望4年前國軍操演時翻車殉職的陸軍上士陳世坤家屬。陳爸爸說，蔡總統實現當年「會再回來看你們」承諾，感謝外界沒有忘記兒子。

2016年8月16日，陸軍八軍團裝甲564旅戰車在屏東網紗溪橋操演時意外翻覆，車內4名官兵不幸死亡，其中殉職上士陳世坤是內門人，當年蔡英文總統與時任高雄市長陳菊親赴陳家致哀。

戰車翻覆意外下月滿4年，本月初又不幸發生海軍陸戰隊翻艇意外。今天上午蔡英文到旗山天后宮參拜，隨後偕同國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘等人轉往內門探望陳世坤家屬，停留約20分鐘離去。

意外發生後，國防部安排陳世坤遺孀到鄰近營區上班，兩名年幼子女也日漸長大，現在女兒是小二學生，兒子就讀幼稚園中班。陳父說，很遺憾此次海軍陸戰隊又發生翻艇意外，其中殉職的陳志榮也是內門人，媳婦也以過來人身分探望陳的妻子，給予安慰與支持。

「感謝蔡總統信守承諾！」陳世坤的遺孀湯麗君說，當年總統說會再回來探望小孩，去年原本要來，後來因故取消，感謝外界關心，家人現在過得很好。

蔡英文總統今天上午到高雄內門探望4年前操演翻車殉職的陸軍上士陳世坤家屬。記者徐白櫻／攝影
蔡英文總統今天上午到高雄內門探望4年前操演翻車殉職的陸軍上士陳世坤家屬。記者徐白櫻／攝影
陸軍八軍團裝甲戰車4年前在屏東操演時意外翻覆，軍方今天陪同總統蔡英文探望殉職上士陳世坤的父親（左一）與妻子（左二）。記者徐白櫻／攝影
陸軍八軍團裝甲戰車4年前在屏東操演時意外翻覆，軍方今天陪同總統蔡英文探望殉職上士陳世坤的父親（左一）與妻子（左二）。記者徐白櫻／攝影
蔡英文總統今天上午到高雄內門探望4年前操演翻車殉職的陸軍上士陳世坤家屬。記者徐白櫻／攝影
蔡英文總統今天上午到高雄內門探望4年前操演翻車殉職的陸軍上士陳世坤家屬。記者徐白櫻／攝影

蔡英文 海軍 陸軍

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