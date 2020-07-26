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男騎機車未戴安全帽被攔 罵警是賊判拘役87天
郭姓男子被控於今年5月23日下午，騎機車行經台南市北區道路前，因未戴安全帽及跨越雙黃線行駛為黃姓警員攔查，郭對黃罵說「我懷疑你當賊」、「爛鰻」 、「垃圾」等語，涉嫌當場侮辱執行職務公務員，被警當場逮捕法辦起訴，台南地院依郭觸犯侮辱公務員罪，判處拘役87天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，郭今年5月23日下午5時45分，騎乘機車，行經台南市北區道路，因未戴安全帽及跨越雙黃線行駛為警攔查，郭竟對台南市警五分局公園派出所警員，罵說:「我懷疑你當賊」、「爛鰻 」、「垃圾」（台語）等語辱罵，當場侮辱執行職務之公務員，另所涉公然侮辱部分，未據告訴，為警當場進行逮捕，法辦起訴。
郭供稱，他講這些話不是針對警察云云。但法官根據黃姓警員秘錄器，不採信郭供詞，認定郭所說，足以為輕蔑、貶損他人之人格及社會評價，使人難堪之詞，顯屬侮辱言語，依觸犯刑法第140條第1項當場侮辱務員罪，量處其刑。
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