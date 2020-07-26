聽別人有大陸口音 台中大叔抓狂嗆「共匪」吃官司

台中市黃姓男子在今年4月間經過北區英士公園時，聽到公園內鄧姓男子說話有大陸口音，因而心生不滿，怒嗆「共匪」、「有傳染病」等語，還欲持老虎鉗攻擊鄧，鄧以手機錄音蒐證後，報警提告，警方依公然侮辱、恐嚇等罪移送檢方偵辦後，黃承認犯行，黃事後取得鄧諒解，鄧撤回公然侮辱告訴，台中地院依恐嚇罪，判拘役10天，得易科。

根據判決書，黃姓男子（40歲）在今年4月25日上午6時許，在北區英士路、文化街的之英士公園內，因聽見鄧姓男子講話有大陸口音，突然心生不滿，對著鄧辱罵「你有傳染病」、「共匪」、「白癡」等語，並持折疊式老虎鉗對鄧揮舞，作勢攻擊鄧，鄧以手機蒐證後，報警提告。