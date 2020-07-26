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播海陸殉職士官兵追思影片 連長忍淚肯定：已完成任務

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

海軍陸戰隊本月3日執行作戰操演發生翻艇意外，上士陳志榮、上兵蔡博宇不幸死亡，今天上午在海軍官校舉行聯合公祭，追晉官階、國旗覆棺及頒授獎章外，播放紀念影片回顧兩人軍旅生涯，同袍也道出不捨思念，相當感人。

已婚的29歲陳志榮出生高雄旗山，從小責任心強、自我要求高，父親也是陸戰隊員，受到耳濡目染而從軍，報考陸軍專科學校，畢業後投身海陸，迄今11年，參與多項演訓任務，為人和善，相當關懷袍澤，工作認真也兼顧家庭。

25歲蔡博宇出生雲林二崙，從小乖順溫和，善解人意，吳鳳科大資訊工程系畢業後選擇加入海陸，至今滿4年，與連上官兵夥伴都相處融洽，也執行過多項演訓任務，休假都幫忙家務，相當願意為人分憂解勞。

中士林彥駿是陳志榮學弟，感性地說「想親耳聽你說我是你的驕傲，希望未來還有機會可以繼續當你的學弟」；中士陳若盈與陳志榮在同艇落水，她回憶，當下一直喊救命，陳志榮及另名學長請人趕緊先救她。

上兵顏奕賢稱讚蔡博宇「他真的是我這輩子認識最勤奮老實的一個人」；上兵阮鈺涵講到淚崩「我們大家都會很想你（指蔡博宇）」；李姓上尉連長表示感到難過及自責，但肯定「你們有把隊員們帶到目的地，完成任務，也讓國人知道我們英勇」。

蔡英文總統（後左三）到場頒褒揚令。記者劉學聖/攝影
蔡英文總統（後左三）到場頒褒揚令。記者劉學聖/攝影
海陸今聯合公祭的紀念影片，回顧陳志榮、蔡博宇軍旅生涯。記者林伯驊/攝影
海陸今聯合公祭的紀念影片，回顧陳志榮、蔡博宇軍旅生涯。記者林伯驊/攝影
海陸本月初翻艇意外，今天舉行聯合公祭。記者劉學聖/攝影
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海軍 陸戰隊 國旗

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