播海陸殉職士官兵追思影片 連長忍淚肯定：已完成任務

海軍陸戰隊本月3日執行作戰操演發生翻艇意外，上士陳志榮、上兵蔡博宇不幸死亡，今天上午在海軍官校舉行聯合公祭，追晉官階、國旗覆棺及頒授獎章外，播放紀念影片回顧兩人軍旅生涯，同袍也道出不捨思念，相當感人。

已婚的29歲陳志榮出生高雄旗山，從小責任心強、自我要求高，父親也是陸戰隊員，受到耳濡目染而從軍，報考陸軍專科學校，畢業後投身海陸，迄今11年，參與多項演訓任務，為人和善，相當關懷袍澤，工作認真也兼顧家庭。

25歲蔡博宇出生雲林二崙，從小乖順溫和，善解人意，吳鳳科大資訊工程系畢業後選擇加入海陸，至今滿4年，與連上官兵夥伴都相處融洽，也執行過多項演訓任務，休假都幫忙家務，相當願意為人分憂解勞。

中士林彥駿是陳志榮學弟，感性地說「想親耳聽你說我是你的驕傲，希望未來還有機會可以繼續當你的學弟」；中士陳若盈與陳志榮在同艇落水，她回憶，當下一直喊救命，陳志榮及另名學長請人趕緊先救她。