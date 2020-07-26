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老翁談賠償氣壞 嗆對方「拿到也要吃得到」被判刑
台中市近七旬的張姓老翁與人有民事糾紛，鬧上台中地院，張在去年底出庭時，先在法庭外對人恐嚇「求償拿到也要吃得到」，後來又在台中地院中庭作勢要打人，還恐嚇「打死你」等語，對方心生畏懼，幸好當時有其他人在場制止，才沒讓老翁犯行，對方報警提出恐嚇告訴，老翁辯稱只是一時生氣，沒有犯意，但台中地院認定涉恐嚇罪，判刑3月，得易科9萬。
根據判決書，張姓老翁與人有民事糾紛，他在去年11月12日下午5時許，在台中地院開完庭後，心生不滿，嗆對方「你求償拿的到也要吃的到」等語，隨後又在民眾可共聞、共見的台中地院中庭，辱罵對方三字經，還作勢要打人，期間嗆聲「打死你」，幸好附近有人制止，才沒讓老翁犯行，對方因此報警提出恐嚇告訴。
張姓老翁到案時否認涉案，辯稱因為一時氣憤才講出對方指控的語言，但沒有公然侮辱、恐嚇的犯意。
台中地院審理後，根據現場監視器相片，證人、告訴人證詞，認定張犯行明確，另張曾涉違反水土法，遭判刑4月，但前案才執行完畢不到7個月，張又犯下此案，認對張對於刑罰的反應力薄弱，依法加重其刑，依恐嚇罪，判刑3月，得易科9萬元，全案可上訴。
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