離婚時兒才3歲此後母子如路人 法官裁准免扶養

莊姓男子約21年前父母離婚時，他才3歲，從小由姑姑等人扶養長大，他表示生母從未負責扶養責任，兩人形同陌路，莊向法院聲請免除扶養生母；法官認為莊生母無正當理由對於兒子未盡扶養義務情節重大判准。

莊主張說，父母於1999年間離異，當時他才3歲，有記憶以來，他從未看過母親，父親也因離異關係，整天酗酒，造成肝硬化死亡，當時他還在讀幼稚園。

接著莊和哥哥由祖母扶養，由於龐大的經濟壓力，加上阿公車禍重傷，祖母日夜兼差，身體已達到極限，支撐不住倒下了，當時莊才國小，親戚決議將他和哥哥送到孤兒院，幸好當時姑姑決定收留聲請人和哥哥，無微不至照顧兄弟二人，是他的再生父母。

如今生母倒下，住在療養院，每月扣掉低收入戶補助，還要接近1萬2千元的費用，莊說，他無力也無心支付，向法院聲請免除對生母扶養義務。

法官經查，莊生母無工作能力，名下無財產，且因中風已無法自我照顧，由台南市社會局緊急安置中，每月雖領有殘障津貼3772元，但不足維持生活所需，有必要接受扶養。