快訊

休息站停滿遊覽車旅遊恢復生機？ 業者：僅是局部現象

日職／連三天未出賽 王柏融遭下放二軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怪飼主難溝通「跟狗一樣」挨告 法官不起訴：主觀感受

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市閻姓男子養的狗在馬路追逐騎車的學生，郭女出面調解時，對閻說「你跟狗一様」、「你還有身分證」，被控涉嫌公然侮辱。基隆地檢署偵結，認定郭女指閻「跟狗一樣」，是對閻的回應發表主觀評論及感受，至於「他也有身分證」是現況表述，難認有侮辱犯意，處分不起訴。

閻姓男子提告指出，今年3月16日下午在信義區東美二街與郭女發生口角，郭女用「大人欺負小孩」、「你跟狗一様」、「你還有身分證」等話，公然辱罵他，涉犯刑法公然侮辱罪。

檢察官偵訊時，郭女坦承有對閻說「大人欺負小孩」、「跟那隻狗一樣」、「他也有身分證」等話，但辯稱有學生騎摩托車放學回家，閻養的狗衝到馬路吠叫並追逐騎車的學生。學生停車質問閻為何不管教狗？閻對學生說「有咬到你喔」、「你叫警察」、「你告我啊」，她看學生很生氣、無助，才對該學生說去叫警察，她願幫忙作證。

過程中她有對閻說「大人欺負小孩」，見閰一直反覆說「你告我啊」、「我賠你錢」，因閻的狗追車令人害怕，閻的反應也令她害怕，才會說閻「跟那隻狗一樣」。

警察到場後要求雙方出示證件，閻未提出，但後來想告她，又拿出身分證，她才說「他也有身分證」，講這些話並沒有侮辱對方的意思。

檢方查出，閻男縱容狗在東美二街巷道自由活動，見路人或機車經過就衝上前吠叫、追逐，讓路人、騎士屢受驚嚇。閻縱容動物嚇人行為違反社會秩序維護法，被基隆地院裁罰１萬元，足證郭女指閻養的狗有不當逐車、吠叫屬實。

騎車被狗追的吳姓學生證述，當天騎車被狗追與閻發生爭執，郭女想要調停，但閻的態度是「你可以去告」，兩人也起爭執。吳說，閻、郭除音量較大，並無其他言語辱罵語氣或神態。

檢方認為，郭女雖對閻說「大人欺負小孩」、「跟那隻狗一樣」，為口角中對閻反覆以提告回應，發表主觀評論及感受，至於「他也有身分證」，則為對閻向警察出示身分證的現況表述，難認有侮辱閻男意思，罪嫌不足。

閻姓男子養的狗追逐騎車的學生，郭女出面調解時對閻說「你跟狗一様」、「你還有身分證」，被控涉嫌公然侮辱。檢方認定難認有侮辱犯意，以罪嫌不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影
閻姓男子養的狗追逐騎車的學生，郭女出面調解時對閻說「你跟狗一様」、「你還有身分證」，被控涉嫌公然侮辱。檢方認定難認有侮辱犯意，以罪嫌不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影

身分證 警察 基隆

延伸閱讀

一句「看X小」起爭端 男持刀砍斷少年手掌判2年10月

身分證尾數1、2、6／兒童新樂園快閃優惠 百元玩整天

被騙8年！看男友身分證發現驚人秘密 衝擊太大讓她無法消化

搶搭「藝fun券」熱！兒童新樂園推「126」百元優惠

相關新聞

怪飼主難溝通「跟狗一樣」挨告 法官不起訴：主觀感受

基隆市閻姓男子養的狗在馬路追逐騎車的學生，郭女出面調解時，對閻說「你跟狗一様」、「你還有身分證」，被控涉嫌公然侮辱。基隆...

大媽肚餓偷吃愛心便當 法官引「管子說」不忍苛責

台中市陳姓女子有竊盜前科，無業、居無定所，她在今年5月間在台中市區發現華山基金會的志工，將民眾提供的愛心便當放置在劉姓男...

在超商搶了3包香菸10分鐘就落網 男罹情緒障礙輕判3月

一名男子患有雙相情緒障礙，今年1月30日前往新化區超商購買香菸3包，店員將香菸放在櫃台上，請他付款375元時，竟徒手...

天道盟大哥打死小弟遭聲押 檢方將解剖遺體

天道盟太陽會陳姓大哥（25歲）涉嫌找四名同幫派成員，到新莊強押他的廖姓小弟，載到台北市民族東路上的瑤天宮持棍棒凌虐致死，...

扯！補習班旁開應召站 5陸女、4嫖客遭逮

台北市警方近日接獲情資，指萬華區長沙街二段一棟大樓內暗藏春色，應召站竟開在美語補習班隔壁；經連日蒐證，警方昨晚9時許集結...

表兄弟為3萬元債務翻臉 押入討債判刑3個月

新北市賴姓男子因表哥陳男積欠3萬元債務未還，兩年前夥同兩名友人前往陳男工作地點討債，不爽陳男要求再寬限幾天，眾人聯手毆打...

同性伴侶分擔店面租金起爭執 竟散布對方表親畸戀恐嚇

林姓男子與同性伴侶甘姓男子在甘母贊助，租下月租1萬元店面合開手機通訊社，林男不滿甘母不願再出錢，將甘男弟弟與表妹交往發生...

人妻與小王在外產女 法官認人夫「難辭其疚」輕判

男子阿雄（化名）10年前與大陸女子謝女結婚，期間阿雄赴日本工作，在婚姻期間謝女與許男通姦產下一女，阿雄請求損害賠償，要求...

中華電3員工疑涉掏空公司資產 檢調搜索聲請羈押飭回

中華電信公司嘉義營業處2名林姓及1名黃姓員工，4年前與廖姓企業負責人，涉嫌以3次購買鋼材等假交易，掏空公司資產3500餘...

賓士男帶19歲逃家女上摩鐵逼口交 挨告判刑3年6月

39歲林姓男子透過網路交友認識19歲逃家女，有意與對方發生進一步關係，去年6月帶至新北市三重區一間汽車旅館，因女子月事來...

LOL玩家釋出假消息 他砸萬元求「幫練等」成泡影

遊戲世界中，角色等級就是一切。高雄市陳姓男子多年前在網路交易平台8591上，釋出賣英雄聯盟遊戲帳號消息；有心入手遊戲帳號...

餵鄰居寵物豬吃老鼠藥、婦人辯豬沒死 檢不起訴

新北市陳姓女子今年3月丟老鼠藥餵食隔壁廖姓鄰居所飼養的寵物豬，廖發現心愛的寵物豬中毒嘔吐後，依動保法提告陳女涉傷害動物致...

熱門新聞

癌末女想見最後一面 母急奔醫院淚嘆：懷胎10月怎不痛

新北貢寮龍洞海域傳176名泳客被大浪捲走 皆已平安上岸

與男性友人財務糾紛 彰化資源回收婦興訟被割脖送命

新北貢寮傳百人被大浪沖走為誤報 2人被捲走已救回

影／溪水暴漲情侶受困瀑布岩壁 竹縣消防員驚險救援

苗栗新東大橋路口車禍 騎士斷指在汽車引擎蓋上尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。