怪飼主難溝通「跟狗一樣」挨告 法官不起訴：主觀感受

基隆市閻姓男子養的狗在馬路追逐騎車的學生，郭女出面調解時，對閻說「你跟狗一様」、「你還有身分證」，被控涉嫌公然侮辱。基隆地檢署偵結，認定郭女指閻「跟狗一樣」，是對閻的回應發表主觀評論及感受，至於「他也有身分證」是現況表述，難認有侮辱犯意，處分不起訴。

閻姓男子提告指出，今年3月16日下午在信義區東美二街與郭女發生口角，郭女用「大人欺負小孩」、「你跟狗一様」、「你還有身分證」等話，公然辱罵他，涉犯刑法公然侮辱罪。

檢察官偵訊時，郭女坦承有對閻說「大人欺負小孩」、「跟那隻狗一樣」、「他也有身分證」等話，但辯稱有學生騎摩托車放學回家，閻養的狗衝到馬路吠叫並追逐騎車的學生。學生停車質問閻為何不管教狗？閻對學生說「有咬到你喔」、「你叫警察」、「你告我啊」，她看學生很生氣、無助，才對該學生說去叫警察，她願幫忙作證。

過程中她有對閻說「大人欺負小孩」，見閰一直反覆說「你告我啊」、「我賠你錢」，因閻的狗追車令人害怕，閻的反應也令她害怕，才會說閻「跟那隻狗一樣」。

警察到場後要求雙方出示證件，閻未提出，但後來想告她，又拿出身分證，她才說「他也有身分證」，講這些話並沒有侮辱對方的意思。

檢方查出，閻男縱容狗在東美二街巷道自由活動，見路人或機車經過就衝上前吠叫、追逐，讓路人、騎士屢受驚嚇。閻縱容動物嚇人行為違反社會秩序維護法，被基隆地院裁罰１萬元，足證郭女指閻養的狗有不當逐車、吠叫屬實。

騎車被狗追的吳姓學生證述，當天騎車被狗追與閻發生爭執，郭女想要調停，但閻的態度是「你可以去告」，兩人也起爭執。吳說，閻、郭除音量較大，並無其他言語辱罵語氣或神態。