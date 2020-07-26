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大媽肚餓偷吃愛心便當 法官引「管子說」不忍苛責
台中市陳姓女子有竊盜前科，無業、居無定所，她在今年5月間在台中市區發現華山基金會的志工，將民眾提供的愛心便當放置在劉姓男子的住處前時，陳女因肚餓，將便當拿走後吃完，劉返家發現後，報警處理，警方循線找到陳女，陳女承認涉案，辯稱「肚子餓了」，全案依竊盜罪嫌起訴，聲請簡易判決處刑，法官引用管仲名言「衣食足而知榮辱」，不忍苛責，判拘役5天，得易科罰金。
台中地院法官審酌，陳女正值中壯年，具有謀生能力，卻不尊重他人的財產權，不思以合法途徑賺取財物，以竊取方式侵犯他人財產法益，行為不當，但考量到陳女行竊的是價值100元的便當，且陳女自稱是「肚子餓沒錢吃飯」，看到華山基金會的人把便當放在空籃，就拿便當到隔壁吃光。
法官引述春秋時代政治家管仲的名言，「衣食足而後知榮辱，倉廩實而後知禮義」，認為陳女是在饑餓情況下，竊取他人便當食用，實在讓人不忍苛責，因此依陳女的經濟狀況、前科素行等一切情狀，依竊盜罪判拘役5天，得易科罰金5000元，可上訴。
根據判決書，陳姓女子（51歲）在今年5月6日11時許，在市區某巷子裡，發現華山基金會的志工，將愛心便當放置在劉姓男子住處前的籃子內，她因肚子餓，直接在現場把便當吃完後，將便當的空盒棄置在旁空地，劉姓男子返家後發現遭竊，經報警處理，警方循線查獲陳女，並扣得一個空的便當盒，全案依竊盜罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。
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