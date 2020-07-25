天道盟大哥打死小弟遭聲押 檢方將解剖遺體

天道盟太陽會陳姓大哥（25歲）涉嫌找四名同幫派成員，到新莊強押他的廖姓小弟，載到台北市民族東路上的瑤天宮持棍棒凌虐致死，台北地檢署今天相驗廖的遺體，外觀並無明顯致命傷，但四肢瘀青，手指骨折，將進行解剖。

台北地檢署複訊後，將陳及25歲劉姓男子、29歲林姓男子以有串證之虞聲押，其餘兩嫌交保。

據調查，陳懷疑廖男（22歲）盜刷他老婆30萬元信用卡還避不見面，認為曾幫出獄後的廖安排生活起居，廖卻不知感恩，一怒之下昨天涉嫌找四名同幫派成員，到新莊強押廖到瑤天宮宿舍，持棍棒痛毆致死。