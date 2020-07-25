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扯！補習班旁開應召站 5陸女、4嫖客遭逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方近日接獲情資，指萬華區長沙街二段一棟大樓內暗藏春色，應召站竟開在美語補習班隔壁；經連日蒐證，警方昨晚9時許集結警力破門搜索，當場查獲5名陸籍應召女子、4名嫖客，詢後依社維法裁處，另依法移送移民署收容。

警方調查，應召站在該處經營約1個月，業者警覺性高，時常更換大樓大門密碼鎖，並設有監視器躲避查緝；平時大樓內也無現場負責人，僅每日在特定LINE群組內張貼應召女「班表」及宣傳廣告，讓群組內的尋芳客線上「選妃」，並媒合前往大樓內性交，交易價格為50分鐘3600至5000元不等，從中抽取1200至2600元。

警方經連日蒐證，昨晚以優勢警力強勢破門搜索，當場查獲5名陸籍女子及4名嫖客，查扣保險套、潤滑劑等證物，詢後依法裁處、辦理收容，後續將持續清查業者及上游集團。

據悉，應召站業者在LINE群組內張貼的宣傳廣告，主打應召女子身材姣好、年僅20出頭歲，還強調「100％本人呈現」，但昨晚遭逮的5名女子皆30歲以上。其中，有1人是以依親名義來台、4人以觀光名義來台，最久以來台超過4個月。

實地到應召站所處長沙街二段上的大樓，還會發現應召站隔壁就是美語補習班，平時放學時段有許多學童及家長進出，誇張行徑令人無語。

警方昨晚查獲5名陸籍應召女子、4名嫖客。記者李隆揆／翻攝
警方昨晚查獲5名陸籍應召女子、4名嫖客。記者李隆揆／翻攝
應召站隔壁就是美語補習班。記者李隆揆／攝影
應召站隔壁就是美語補習班。記者李隆揆／攝影

應召站 補習

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