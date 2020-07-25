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表兄弟為3萬元債務翻臉 押入討債判刑3個月
新北市賴姓男子因表哥陳男積欠3萬元債務未還，兩年前夥同兩名友人前往陳男工作地點討債，不爽陳男要求再寬限幾天，眾人聯手毆打後，將人押回其住處要陳男家人設法籌錢還債。新北地院日前依共同犯剝奪他人行動自由罪判刑3個月，得易科罰金9萬元，可上訴，同案兩共犯另案審理。
判決指出，50歲賴姓男子與表哥陳姓男子有3萬元的借貸糾紛，賴男不滿表哥積欠多時不還，107年2月夥同兩名友人前往板橋溪崑地區表哥工作地點催討，因表哥希望再寬限幾天，引起賴男暴怒，三人動手毆打後，逼表哥打電話給家人籌錢還債，還狠話說，「再不還錢就將人帶至山上處理。」。
當賴男等人開車將人押回樹林區陳男住處時，不知陳男家屬早已報警求助，當場為樹林警方逮捕，警詢後依法送辦。新北地院日前依共同犯剝奪他人行動自由罪判刑3個月，得易科罰金9萬元，可上訴，同案兩共犯另案審理。
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