同性伴侶分擔店面租金起爭執 竟散布對方表親畸戀恐嚇

示意圖／ingimage 林姓男子與同性伴侶甘姓男子在甘母贊助，租下月租1萬元店面合開手機通訊社，林男不滿甘母不願再出錢，將甘男弟弟與表妹交往發生表親畸戀的電腦網路親密對話內容，以郵寄方式散布給甘母及鄰居，並威脅要斷甘男弟弟手腳，逼甘母轉帳交付1萬元得逞。新北地院日前將林男依恐嚇取財罪判刑8個月，沒收1萬元犯罪所得，另無故取得他人電腦設備之電磁紀錄罪部分，判刑6個月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，29歲林姓男子與甘姓男交往結成同性伴侶，兩人在甘母贊助下，一起租下位於北市萬華區中華路上一間月租一萬元的店面，開設手機通訊社，106年11月間，因甘母不願再出資贊助，引起林男不悅。

林男因曾向甘男弟弟借用筆記型電腦，無意間看到甘弟與時年僅16歲的表妹網路通訊軟體對話十分露骨，發生表親畸戀，竟將這些對話內容下載列印，以郵寄方式寄給甘母及周遭鄰居共10多戶，不僅嚴重毀損甘弟及表妹的名譽，還藉此要脅要讓甘弟斷手斷腳，逼甘母支付一萬元得逞。

新北地院日前將林男依恐嚇取財罪判刑8個月，沒收1萬元犯罪所得，另無故取得他人電腦設備之電磁紀錄罪部分，判刑6個月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。