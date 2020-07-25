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人妻與小王在外產女 法官認人夫「難辭其疚」輕判

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿雄（化名）10年前與大陸女子謝女結婚，期間阿雄赴日本工作，在婚姻期間謝女與許男通姦產下一女，阿雄請求損害賠償，要求謝、許連帶賠償60萬元，謝女辯稱阿雄對她已無感情，要求她另找對象，縱容她與他人交往甚至發生性行為，台中地院法官認阿雄難辭其疚，判決謝女及許男連帶賠償新台幣5萬元。可上訴二審。

阿雄表示他與謝女於2010年7月21日結婚，並於2013年2 月4日申請登記，至219年1月31日離婚。未料，謝女於婚姻關係存續期間與許男通姦，並於2016年5月9 日產下一女。

阿雄於2018年6月6 日始知女童之事，乃向法院對謝女謝女訴請離婚及確認女童非他的子女，均獲勝訴。謝女及許男侵害他的配偶權，致他受有精神痛苦，請求連帶給付精神慰撫金新台幣60萬元。

謝女辯稱，她與阿雄在大陸登記結婚3 年後，2人於2013年間自大陸入境台灣，由阿雄租屋共同居住，他並安排她至針織工廠工作，因阿雄自己不工作，2人因此經常吵架。

2015年間，阿雄多次在住處房間對謝女表示已經交代其親戚及朋友幫被告謝美玲介紹男人，另找男人結婚，而縱容她與他人交往甚至發生性行為。

雙方分居期間，阿雄表明欲與謝女離婚，要她另找結婚對象，例如，阿雄向謝女表示「是盼在2 年內你找到好對象…故2 年苛就已托人、過程你也清楚。且表示了感謝之意、是嗎？…你如無留台意願，應去辦離婚手續」。

阿雄又說「去辦離婚手續，以便再找對象」、「非常擔心你嫁不出去、故越快越好…要是一直纏在我戶口、請問還有比這更令人恐慌的嗎？」、「快去找對象，你嫁不出去，我受壓力最大，我也全力代找，盼你登臉書之類的徵婚，如嫁不掉，請回吉林找看看」。

阿雄認這些對話是斷章取義，他從未真正想離婚，是一時氣話。但這些對話內容脈絡完整，語意清晰。可認阿雄先無意履行與謝女同居義務，又催促謝女另覓結婚對象，因此謝女與許男發生通姦行為，阿雄實縱容謝女與他人交往甚至發生性行為。 法官認阿雄「難辭其疚」，輕判謝女及許男連帶賠償精神慰撫金5萬元。

男子阿雄與女子謝女結婚，婚姻期間阿雄赴日本工作，謝女與許男通姦產下一女，阿雄請求損害賠償，法官判決謝女及許男連帶賠償新台幣5萬元。可上訴二審。圖／本報資料照
男子阿雄與女子謝女結婚，婚姻期間阿雄赴日本工作，謝女與許男通姦產下一女，阿雄請求損害賠償，法官判決謝女及許男連帶賠償新台幣5萬元。可上訴二審。圖／本報資料照

結婚 離婚

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