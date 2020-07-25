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中華電3員工疑涉掏空公司資產 檢調搜索聲請羈押飭回
中華電信公司嘉義營業處2名林姓及1名黃姓員工，4年前與廖姓企業負責人，涉嫌以3次購買鋼材等假交易，掏空公司資產3500餘萬元，前天被檢調搜索，帶回8人偵訊，嘉義地檢署昨將林、黃、廖3人依涉犯證券交易法、商業會計法及刑法偽造私文書罪嫌，向法院聲請羈押，法院昨晚裁定飭回。
中華電信公司嘉義營業處總經理室陳姓秘書表示，本案一切尊重司法、秉公處理，相關發言都由總公司負責，地方營運處不便說明。
據了解，本案2名林姓及1名黃姓員工，都是公司主管，4年前以多角化經營說法，經營與本業無關鋼筋買賣業務，並於105年6月起，以中華電信公司名義，與廖姓、陳姓3名負責人的3間企業社，藉經營鋼筋買賣業務，交互購買鋼材、趁機牟利。
檢方調查，林男等人偽造高雄、台南及嘉義市3筆工程採購案，由嘉義營運處先向廖男等2企業社購買3518萬餘元鋼材，再轉賣陳姓負責人所有企業社、陳拒絕付款，以此掏空公司資產。
檢調前天上午至嘉義營業處辦公室搜索，林姓主管等人都依調查官要求，提供相關簿冊，但現場部分涉案人，疑憂心主管推卸責任，已向調查官坦承相關案情、公司內部處置，檢調昨天偵訊相關嫌疑人後，認為林等3人有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押，其餘5人訊後都飭回。
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