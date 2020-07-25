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賓士男帶19歲逃家女上摩鐵逼口交 挨告判刑3年6月
39歲林姓男子透過網路交友認識19歲逃家女，有意與對方發生進一步關係，去年6月帶至新北市三重區一間汽車旅館，因女子月事來，竟逼對方為其口交，女子藉口想上廁所，乘機奪門逃出房間向旅館櫃檯人員求救。新北地院日前依強制性交罪判刑3年6個月，可上訴。
判決指出，在貿易公司擔任採購、已離婚的林姓男子，去年6月初透過網路交友軟體結識19歲女子，後來發現女子因逃家都窩在網咖，有意與對方發生進一步關係，曾提議要包養對方。
事隔兩天，林男開賓士CLS350汽車帶女子到汽車旅館，因女子月事來，竟強逼女子為其口交，女子受不了，假裝要上廁所，乘機奪門而出向旅館櫃檯人員求救並報警，警方獲報到場將林男帶返派出所，警詢後依法送辦。新北地院日前依強制性交罪判刑3年6個月，仍可上訴。
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