LOL玩家釋出假消息 他砸萬元求「幫練等」成泡影

遊戲世界中，角色等級就是一切。高雄市陳姓男子多年前在網路交易平台8591上，釋出賣英雄聯盟（LOL）遊戲帳號消息；有心入手遊戲帳號等級較高的呂姓玩家爬文看到時，毫不猶豫地花6980元買遊戲帳號，聽聞對方想用「代打練等」換生活費，也一口答應借6千元。原本以為「妥當了」，沒想到卻是一場騙局。橋頭地院認定陳涉詐欺，判處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

判決指出，陳男在2017年2月間，也就是交易當時，根本沒有遊戲帳號，卻還釋出轉賣消息，害呂姓玩家誤信為真，陸續用ibon匯款共6980元，之後又食髓知味，扯謊說只要呂答應代墊生活費6千元，就願意幫忙練帳號等級。由於陳允諾再三，日後一定會還預支的生活費，呂不疑有他答應。一來一回，呂姓玩家為了買帳號，付了1萬2980元。

呂姓玩家本來以為「妥當了」，沒想到陳遲遲沒交出遊戲帳號，也沒還款，越想越不對勁，懷疑是場騙局，決定報警處理。

陳男到案坦承有交易遊戲帳號、練等借生活費等情節，也承認沒交出遊戲帳號，但卻矢口否認有意詐欺。他辯稱，當時要打的角色積分不夠，但賽季結束了，想說隔年要幫再打一支，只是供作手機壞掉，沒辦法跟呂聯絡，等到能聯絡上線時，已收到傳票。

陳說得頭頭是道，也表示有和解意願，然而橋頭地院調查，發現陳釋出交易訊息時間點是2017年2月前，但他所說的帳號直到前年5月23日才創立，認定在交易當時，他根本沒有英雄聯盟遊戲帳號。