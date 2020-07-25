士檢外聘保全涉女廁偷拍 5萬元交保
臉書「靠北書記官」粉專昨天指出「堂堂北部某地檢署偵查庭外女廁發生保全偷拍事件」，士林地檢署今天證實，一名外聘保全涉案，已新台幣5萬元交保，並要求保全公司將他辭退。
「靠北書記官」貼文指出，北部某地檢署偵查庭外女廁發生保全偷拍事件，所幸現場同仁機警發現，並將人移送法辦。
士檢證實，貼文內容的確發生在士檢，涉案保全經調查發現罪證確鑿，立刻要求保全公司將他辭退，未來也會加強安全維護。
檢方調查，汪姓男子為士檢外聘保全，負責機關安檢、巡邏業務，涉嫌於本月15日尾隨女職員進入女廁，持手機偷拍，經被害人機警察覺，法警隨即壓制汪男，並以現行犯移送檢察官。
檢察官訊問後，認為汪姓男子犯罪嫌疑重大，查扣手機後，命以新台幣5萬元交保。
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