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70歲老翁外遇鄰居公所女員工共住飯店 元配提告判賠20萬

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市某區公所張姓女員工去年與高齡70歲鄰居郭姓男子同遊並共宿渡假飯店，郭男元配王女早已察覺有異，委託徵信社人員跟隨並拍下多張二人親密依偎並肩挽手的照片，認為二人侵害配偶權，提告求償100萬元。新北地院日前判決張、郭二人應賠償精神撫慰金20萬元，可上訴。

判決指出，王姓婦人與70歲郭姓男子結婚已38年餘，發現郭男與任職公家單位的鄰居張姓女子過從甚密，委託徵信社人員跟蹤多時，去年10月20日發現郭男與張女共同外出遊玩並投宿渡假飯店。

徵信社人員拍到二人牽手同遊、親密依偎並肩挽手同行的舉動，王婦獲悉連夜南下並報案，於隔天凌晨二時許由員警陪同前往飯店房間敲門，但二人拒開門，怒提告二人侵害配偶權求償100萬元精神撫慰金。

郭男辯稱當天因背及腰椎疼痛，吃藥後已熟睡，不清楚發生何事；單身的張女則說，雙方因鄰居關係常於運動場運動而認識數月之久，因郭曾告知配偶已不在身邊，子女長年旅居國外，以為獨居老人，雙方為亦師亦友關係，且郭是長輩雙方並無不正常男女關係。

經查，渡假飯店房間是張玉華於去年10月15日所訂，飯店19日曾致電張女確認訂房且入住人數為二人，調閱飯店監視器畫面也確認二人在飯店有相互牽手和親密依偎並肩挽手的舉動，認為二人已侵害王女的配偶權，日前判決二人應賠償20萬元，仍可上訴。

新北市某區公所女員工外遇70歲鄰居，還共宿渡假飯店被元配抓包提告，新北地院日前判決二人應賠償20萬元。示意圖／Ingimage
新北市某區公所女員工外遇70歲鄰居，還共宿渡假飯店被元配抓包提告，新北地院日前判決二人應賠償20萬元。示意圖／Ingimage

獨居老人

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