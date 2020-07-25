70歲老翁外遇鄰居公所女員工共住飯店 元配提告判賠20萬

新北市某區公所張姓女員工去年與高齡70歲鄰居郭姓男子同遊並共宿渡假飯店，郭男元配王女早已察覺有異，委託徵信社人員跟隨並拍下多張二人親密依偎並肩挽手的照片，認為二人侵害配偶權，提告求償100萬元。新北地院日前判決張、郭二人應賠償精神撫慰金20萬元，可上訴。

判決指出，王姓婦人與70歲郭姓男子結婚已38年餘，發現郭男與任職公家單位的鄰居張姓女子過從甚密，委託徵信社人員跟蹤多時，去年10月20日發現郭男與張女共同外出遊玩並投宿渡假飯店。

徵信社人員拍到二人牽手同遊、親密依偎並肩挽手同行的舉動，王婦獲悉連夜南下並報案，於隔天凌晨二時許由員警陪同前往飯店房間敲門，但二人拒開門，怒提告二人侵害配偶權求償100萬元精神撫慰金。

郭男辯稱當天因背及腰椎疼痛，吃藥後已熟睡，不清楚發生何事；單身的張女則說，雙方因鄰居關係常於運動場運動而認識數月之久，因郭曾告知配偶已不在身邊，子女長年旅居國外，以為獨居老人，雙方為亦師亦友關係，且郭是長輩雙方並無不正常男女關係。