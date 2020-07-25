中市遊覽車司機性侵6歲女童 檢審速偵速結重判7年8月

遊覽車陳姓司機於4月7日晚間，在台中市太平區性侵6歲女童得逞，警方在案發後70分鐘後逮獲陳嫌，檢察官聲請羈押押獲准，全案檢審「速偵速結」，台中地院以他所犯惡性重大，又未與被害人家屬和解，依加重強制性交罪將他判刑7年8月。可上訴二審。

合議庭審酌，陳姓遊覽車司機（55歲）明知被害人是就讀幼稚園之幼童，竟為逞個人一己性慾，強抱被害人性侵害，對被害人心理產生負面影響，且其於夜間強抱兒童為性侵之行為，更嚴重侵害社會治安，犯罪惡性情節嚴重。且未能取得被害人及其家屬之諒解或賠償被害人，從重判刑。

判決書指出，陳姓遊覽車司機於4月7日晚間6時50分，在台中市太平區某宮廟，見6歲女童夜間獨自1人，即一路尾隨被害女童至附近暗巷，強抱女童難暗巷內變電箱，指侵被害人得逞。陳表示「一時衝動犯案，非常後悔」

經被害女童向家人哭訴，家人與里長向警方報案，警方調閱現場附近路口監視器錄影畫面，並經被害女童指認無誤後，於當晚8時逮獲陳嫌，他表示「一時衝動犯案，非常後悔」。