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遭爆保全偷拍 士檢：當下分案偵辦 涉案保全已遭辭退

聯合報 / 記者蕭雅娟蔡翼謙／台北即時報導

臉書粉專「靠北書記官」爆出北部有地檢署發生保全偷拍事件，貼文稱「去該署開庭會被偷拍，開完庭還會被潑酸」；據了解，去年9月士林地檢署旁巷弄發生民眾遭潑漆事件，記者今天晚上求證士檢，士檢立刻回應「文中地點的確發生在本署，涉案保全經調查發現罪證確鑿，立刻要求其公司將他辭退，未來也會加強安全維護」。

士林地檢署表示，該案發生當下，檢察長朱家崎立即分案偵辦，涉案保全經檢察官訊問，以5萬元交保並責付其親屬，當天也要求保全公司將保全辭退，並加強安全維護措施。

士林地檢署說，感謝受害同仁機警發現，也感謝一旁法警及保全，案發當下立刻壓制涉案保全。

據調查，汪姓保全本月15日，涉嫌在士檢內尾隨女行政人員到偵查庭外的女廁，趁對方如廁時，持手機伸進去廁所內偷拍。

汪男被逮後稱，是第一次偷拍，非常後悔；士林以地檢署訊後以5萬元交保。

貼文指出「堂堂北部某地檢署偵查庭外女廁發生保全偷拍事件⋯還好該署同仁機警當場發現⋯並把人移送法辦⋯想不到高層處理方式居然是要求全署不可以轉傳或揭露，以免對機關形象造成傷害」。

貼文稱「高層不去想辦法要員額⋯每天灌輸預算拮据要省錢⋯再把錢花在這種沒辦法把關資格、水準的外部保全⋯出事了再敷衍說有高度重視⋯但除了辭退該保全外⋯也不會有什麼積極作為」。

「去該署開庭會被偷拍⋯開完庭會被潑酸⋯還有人敢去嗎？」

臉書粉專「靠北書記官」爆出北部有地檢署發生保全偷拍事件，據了解，文中所指就是士林地檢署，對此士檢也表示「的確發生在本署，案發後立刻要求保全公司將該保全辭退」。記者蔡翼謙／翻攝自臉書
臉書粉專「靠北書記官」爆出北部有地檢署發生保全偷拍事件，據了解，文中所指就是士林地檢署，對此士檢也表示「的確發生在本署，案發後立刻要求保全公司將該保全辭退」。記者蔡翼謙／翻攝自臉書

保全 偷拍

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