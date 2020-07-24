東貝光電違法證交法 檢方起訴董事長吳慶輝等5人

LED封裝廠東貝光電科技公司董事長吳慶輝、發言人翁聰智、會計處長楊文廣為隱匿公司營收虧損，自6年前起利用東貝名下子公司及孫公司，假藉循環假交易，製作不實財報長達5年，調查局北機站接獲檢舉追查，新北地檢署今天將吳慶輝等3人及兩家協助假交易的電子公司高姓及賴姓負責人共5人，依違反證券交易法起訴。

起訴指出，從事生產背光用、車用及照明應用LED封裝的東貝光電科技公司，近年產轉型發展Mini和Micro LED，於102年到中國大陸拓展產能，卻受到陸次廠直接競爭及全球金融海嘯，導致公司營業淨利大幅下滑，面臨龐大資金缺口。

吳慶輝為隱匿公司公司業績下滑，指示發言人翁聰智、會計處長楊文廣將旗下設在海外馬紹爾群島、薩摩亞群島等子公司，及設在大陸惠州、深圳及揚州的光電公司，以子公司名義投資孫公司，簽定850萬美金的廠房工程合約，再將所有虛偽交易的營業收入均併入東貝財報中，虛增東貝公司營業收入，調高東貝公司每季榮業毛利。

東貝旗下由吳慶輝次子擔任掛名負責人的子公司定瑩科技公司，於106年因國稅局查帳，吳慶輝為尋求配合假銷貨的交易公司，指示楊文廣找收購東貝下腳料的下游兩家光電及電子公司賴姓及高姓負責人，配合製作不實應收帳款，製造貨款回流假象，公告列入東貝公司107年度至108年度的財報中。

檢調查出，東貝自103年至108年間共虛列盈餘40多億元，去年還以不實的境外銷售發票、發票清單、撥款申請書向銀行申貸142萬多美金，折合台幣約4345萬餘元。