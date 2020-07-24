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台版沙哈拉「草漯沙丘」 遭汙染 砂石場暗管偷排廢汙泥

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

張姓男子在桃園市觀音區經營砂石場，為了節省清淤成本偷埋長達1、2公里暗管，將廠房汙泥、化學藥劑偷排大海，出水口鄰近最近爆紅網美打卡景點，號稱台版沙哈拉的「草漯沙丘」，累積汙泥甚至造成遊客陷落跌倒，檢方昨會同環保單位開挖、搜索，訊後依廢清法等命張男50萬元交保。

據了解，張男在觀音區經營2間砂石場多年，從各地蒐集廢棄土資、拆除水泥塊等，以機具震碎篩選出可用砂石並轉賣獲利，但過程中會產生密度不一或質量差的土石，依法都應照程序處置避免汙染環境。

但張為了節省成本，加上廠區剛好位處觀音海邊，多年前就私下命人分別在2間砂石場偷埋藏活動式暗管，一路從廠房接通到海邊，長達1、2公里的距離，常趁著夜深人靜時私下偷排汙染海洋，近期有內部人檢舉才曝光。

桃園地檢署蒐證多日，昨會同環保署、保七總隊等到現場開挖，驚覺暗管出口竟然鄰近觀音區近期爆紅的景點，號稱台版沙哈拉的「草漯沙丘」，由於砂石場排放汙水時間多年，確切造成生態汙染程度仍待評估。

由於暗管處口位於海邊潮間帶，漲潮時就會隱沒海面下，一旦偷排部分隨即被潮水帶走，剩下汙泥大量累積，甚至有遊客到草漯沙丘遊玩時，一度誤踩整個人差點陷入，已經造成安全疑慮相當驚險。

檢方昨同步搜索張男的砂石場，帶回相關經營明細、帳冊等，張對於客觀事實坦承，但對於私挖暗管目的卻交代不清，環保署人員也現場投遞測試，發現從暗管確時連通廠方、海邊，也將汙染源帶回檢驗等待報告出爐。

另外檢方同步將場內工作人員、外籍移工列被告偵訊，今訊後依廢棄物清理法、水汙染防治法等命張男50萬元交保。

觀音草漯沙丘驚傳遭汙染。圖／報系資料照
觀音草漯沙丘驚傳遭汙染。圖／報系資料照

砂石 環保署

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