涉收賄包庇色情業者躲查緝 3線1督察恐串供滅證遭押

高雄市警局督察室1名3線1星孫姓督察，疑與劉姓浪板業者、李姓越南小吃部業者有不當金錢往來；廉、檢單位接獲檢舉介入約談，查出孫涉嫌貪汙。據查，孫涉嫌收受業者致贈的加菜金，之後陸續收下不少家具、家電，賄賂情事至少持續1年，高雄地檢署漏夜複訊，今天向法院收押禁見獲准。

高雄市警察局內部調查，波浪板鐵皮業劉姓業者、越南小吃部李姓業者聲稱，2013年間透過孫姓督察致贈小港分局某派出所加菜金，所內警員、巡佐都表示拒絕收受。廉、檢接獲情資後深入追查，發現兩名業者不時利用年節當作送禮藉口，三不五時就餽贈孫家具、家用電器等禮品，由於時隔多年，市值價金仍待進一步調查釐清。

雄檢昨天指揮高雄市警察局、法務部廉政署南調組持票搜索孫姓督察辦公室、住處及公務車、電腦，查扣他手機、記事本、照片等物品，並陸續傳喚10多人作證，證人訊後均無保請回，檢察官訊後向法院聲押禁見孫姓督察。廉政署低調證實正查辦此案，但由於後續還有偵查作為，不便多作說明。

高雄地院審理，認為孫姓督察從2008年12月25日擔任高雄市警局督察至今，在2013、2014年間多次要求、收受經營色情營業場所的劉姓業者，尋求包庇、不受警方查緝，多名證人證述都指向孫涉嫌收賄，考量涉犯重罪，還有多名共犯或證人未到案，且孫先前曾有刪除手機內通訊軟體對話紀錄，綜合衡量，以重罪、有滅證、串證之虞，今天下午裁准羈押禁見。