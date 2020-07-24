調辦事檢察官未派一審主任 劍青檢改：部長值得肯定

法務部檢察官人事審議委員會今通過全國16名一審檢察官調升主任檢察官名單；調行政院洗錢防制辦公室組長的女檢察官蔡佩玲在「全民主」機制監督下入圍未獲圈選，在原借調機關「直升」執行秘書。劍青檢改強調，持續深化改革需要部長與基層共同守護。

法務部推動主任檢察官票選制，外調行政職者不在實務界，不能獲得高票，因此，民選檢審委員建議設「遺珠組」，將蔡佩玲納進入圍名單，未料，名單出爐基層批「反民主」砲火猛烈，法務部長蔡清祥從善如流，改命蔡佩玲任他職。

劍青檢改聲明，本次調陞主任人事案，部長在面對本屆民選委員所做出有違遴選辦法及主任票選原則的推薦名單時，能著眼於制度設計理念，值得基層檢察官肯定。

對於調辦事檢察官鼓勵與拔擢，建請審慎思考主任檢察官職務功能與目的，以及法務部推薦權設計。於修改子法前，除非部長行使推薦權或檢察長加註意見，民選委員均應尊重及執行各地檢票選結果。