高雄市警局三線一星督察涉貪 警方報請警政署停職

高雄市警局督察室三線一星孫姓督察遭檢舉，與越南小吃部業者有不當資金往來，經高雄地檢署與廉政署約談，今天下午經高雄地檢署聲押獲准，高雄地方法院並裁定收押禁見，高雄市警局立即拔掉孫的督察職務，改調專員，並報請警政署對他停職。

高雄地檢署檢察官昨天指揮廉政署南部調查組、高雄市警局督察室，持高雄地方法院搜索票，搜索孫姓督察住處及在旗山警分局的駐區辦公室搜索，查扣手機、記事本、照片等物品，查辦他涉嫌貪汙治罪條例。

據了解，孫姓警官早在2013年駐區高雄市小港、前鎮警分局督察，與從事浪板鐵皮屋的劉姓男子有「借貸關係」，後來疑與劉投資李姓男子的越南小吃部，有不當金錢往來，且劉、李當時還透過孫，到小港警分局派出所致贈加菜金，但被派出所林姓、盧姓員警拒絕。

廉政署接獲檢舉查辦全案，林、盧2員警同被約談，偵訊後無保請回。孫姓警官否認涉貪，經檢方複訊後聲請羈押，今天由高雄地方法院裁定收押禁見。